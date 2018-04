BASSANO D.G. – Scontro auto-moto: grave giovane scooterista

Iniziano le serate calde per i motociclisti sulle strade vicentine. Con la bella stagione, infatti, aumentano gli scontri tra auto e moto o scooter. L’ultimo episodio ieri sera a Bassano. Alle 22.30 circa di ieri sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Capitelvecchio per lo scontro tra un’auto e uno scooter: ferito un giovane. La squadra del locale distaccamento ha messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorso allo scooterista, che è stato stabilizzato per poi essere trasportato in ospedale. Illeso l’automobilista. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.