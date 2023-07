Zecchinato (Lega-LV): “Ancora un’impresa per Mario Vielmo, alpinista di Lonigo: conquistato il Nanga Parbat senza ossigeno, è il suo tredicesimo ‘ottomila’” 

IL CONSIGLIERE DELLA LEGA SUL RECORD DI MARIO VIELMO

“La scalata agli 8126 mt del Nanga Parbat e il personale tredicesimo ottomila senza ossigeno di Mario Vielmo ci riempiono di orgoglio. Ancora una volta, un vicentino sul tetto del mondo”. Il Consigliere regionale di Lega – LV Marco Zecchinato commenta così “La notizia che il leoniceno Mario Vielmo ha raggiunto nei giorni scorsi la vetta del Nanga Parbat senza ossigeno, appuntandosi sul petto la medaglia del record del tredicesimo ottomila senza respiratori. Un uomo tenace, lo scalatore Mario Vielmo così come il suo racconto sui social dell’impresa”.

“Vielmo – continua il Consigliere – ha spiegato che, dopo aver trascorso una lunghissima notte al campo 4, in cinque in una tenda da tre ad aspettare che calassero le fortissime raffiche di vento, la mattina all’alba è partito assieme ai compagni di avventura per la scalata verso la cima, raggiunta nel pomeriggio, a oltre ottomila metri e senza uso di ossigeno supplementare. Mario Vielmo era stato premiato”.

“Lo scorso anno – ricorda Zecchinato – su mio invito, era stato ospite a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, per raccontare le sue imprese e ci ha aveva detto che a ogni vetta raggiunta, dall’alto degli oltre ottomila metri come sul Nanga Parbat, è solito salutare sempre tutto il Veneto in un abbraccio simbolico e così è stato anche questa volta”.