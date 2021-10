Zaia: “Veneto resta bianco, discoteche? Una presa in giro”

Dalla Conferenza stampa

Il governatore Zaia conferma che il Veneto resta in zona bianca in virtù del buon andamento dei dati epidemiologici. I parametri sono: 0.79 di Rt, incidenza 49 su 100mila, mentre la scorsa settimana era a 69. Se la situazione continuasse in questa direzione si potrebbe dire che andiamo verso una remissione del contagio, con numeri contenuti. Le scuole non hanno avuto per ora impatto negativo e non vi è aumento della curva come lo scorso anno. L’occupazione delle terapie intensive al 4 % mentre l’occupazione dell’area medica è al 3%.

Zaia poi smentisce una fake news secondo la quale esisterebbe una task force del governatore che cerca e multa i trasgressori contro il Green Pass.

Il decreto sul Green pass è ancora in fase di conversione, Zaia spera che il Governo venga incontro alle aziende, che hanno difficoltà a reperire collaboratori. Riconoscere la validità ai tamponi salivari potrebbe essere un segnale.

Discoteche:

Il 35% di capienza è impraticabile per un settore che ha dato l’anima e che impiega 22mila addetti. Spero che il consiglio dei Ministri provveda a modificare questa percentuale, sembra quasi una presa in giro, non so chi riaprirà.

DATI SUI VACCINI (vedi tabella)