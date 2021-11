Zaia: “Da oggi prime dosi senza prenotare. Anticipo terze dosi. Prima dei bimbi si vaccinino gli adulti mancanti”

La diretta di Luca Zaia di oggi martedì 30 novembre.

ZONA GIALLA —- “I numeri dei contagi sono in crescita da giorni, così come, per quanto lenti, i ricoveri negli ospedali della nostra regione. La settimana prossima potremmo entrare in zona gialla, non solo noi, ma nel giro di qualche settimana tutta Italia potrebbe esserlo”



I DATI DI OGGI —- “Sono 2.362 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Questi positivi sono stati intercettati con oltre 138mila tamponi. L’incidenza è di 1,70%. Il dato porta il totale degli infetti a 517.158 dall’inizio della pandemia. Le vittime, sempre nelle ultime 24 ore, sono state 10. La situazione negli ospedali: sono 658 i malati Covid ricoverati (+47) – erano 3.200 lo stesso giorno dello scorso anno. Di questi, 553 sono ospitati nei reparti dell’area medica (+40), mentre sono 105 in terapie intensiva (+7) – l’anno scorso erano 300. Continua a salire il numero dei soggetti attualmente positivi, 30.849 in isolameto fiduciario”.

I VACCINI —- “Più di due milioni di cittadini dovranno essere vaccinati entri il 31 dicembre, cosa impossibile a meno che tutti non riusciamo a fare squadra. Nelle ultime 24 ore abbiamo eseguito 31853 vaccinazioni, delle quali 28mila sono terze dosi, e 2.250 sono prime dosi, il resto sono seconde dosi. Oltre 477mila sono le terze dosi inoculate fino ad oggi”.

GLI OSPEDALI —-“Noi abbiamo ancora l’80 per cento dei pazienti in terapia intensiva che sono non vaccinati. Almeno il 55% in area non critica sono non vaccinati. Il vaccinato, giusto per capire, spesso è un grande anziano con patologie o problematiche di salute precedenti. Non vaccinati tra i 40 e i 50 anni finiscono in ospedale e in terapia intensiva”. “Vaccini ai bambini: se trovassimo una soluzione con i pediatri di libera scelta, sarebbe la soluzione. Prima di vaccinare i bambini è bene che gli adulti che mancano si vaccinino”.

Novità da oggi sui vaccini in Veneto

Prime dosi- accesso libero – Da oggi l’accesso per le prime dosi lo vogliamo fare diretto, senza prenotazione. Terze dosi – come anticipare l’appuntamento? Chi ha ricevuto la prenotazione per la terza dose ma sono già scaduti i sei mesi: saranno raggiunti da una mail in giornata e potranno modificare la loro prenotazione da un link in sicurezza, senza disdire la precedente prenotazione. Nuove prenotazioni: cosa cambia – Tutti gli altri che si prenotano da oggi avranno nella mail di prenotazione introdotto un elemento nuovo, ossia un link, per cambiare la prenotazione, senza perdere il posto.