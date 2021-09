“Voglio essere un mago”, anche una 17enne veneta nel cast del nuovo reality

C’è anche una ragazza veneta tra i 12 giovani protagonisti di “Voglio essere un mago!”, il nuovo reality-talent in onda da questa sera, martedì 21 settembre, alle 21:20, su Rai2, per cinque prime serate. Protagonisti 12 ragazzi, provenienti da tutta Italia, d’età tra i 14 e i 18 anni, con caratteri e personalità diverse, accomunati da un’unica grande passione: l’arte della magia.

Tra loro anche Giulia Serafin, studentessa 17enne di Treviso. La passione per la magia le è stata trasmessa da sua sorella, di qualche anno più grande, che le ha regalato una scatola magica: da allora ha iniziato a seguire tutorial di magia online e da questa sera sarà protagonista del reality di RaiDue.

I 12 ragazzi saranno divisi in tre casate – le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu – studieranno e perfezioneranno le arti magiche, si sfideranno per superare gli esami ed evitare la bocciatura: solo alcuni di loro conquisteranno il Diploma di mago e il migliore si aggiudicherà la bacchetta d’oro.

Nella scuola, che li ospiterà per circa un mese, verranno insegnate tre arti magiche: grandi illusioni, mentalismo, e micromagia. L’insegnamento di ognuna di esse sarà affidato a un professore d’eccezione: Eleonora Di Cocco per le grandi Illusioni, Federico Soldati per il mentalismo, Jack Nobile, Hyde e Sbardper la micromagia. Come nella migliore tradizione delle scuole di magia, il corpo docente sarà presieduto da un “magister”, Raul Cremona, che avrà il compito di supervisionare gli “apprendisti” e gli insegnanti nelle loro attività. A vigilare su tutti, uno dei più grandi e famosi illusionisti al mondo: Silvan, “il mago dei maghi”, narratore degli eventi che racconterà le evoluzioni di ognuno dei ragazzi.