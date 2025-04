Vinitaly, presentata la nuova Guida Touring delle Colline del Prosecco. Zaia: “Destinazione cresciuta del 9,7%”

“Sei anni fa, quando le Colline del Prosecco entrarono ufficialmente nel registro dei patrimoni dell’Umanità Unesco, ci assumemmo l’impegno di valorizzare questa destinazione, facendola conoscere al mondo. Nel 2024, pur con in mezzo una pandemia che ha penalizzato il settore turistico, nei 29 comuni dell’area delle Colline abbiamo superato per la prima volta le 500.000 presenze (528.000), generate da 235.455 arrivi, con una crescita anno su anno del 9,7% e una forte spinta alla destagionalizzazione. Ciò dimostra che i turisti cercano sempre più un contatto diretto con la natura, la cultura e le eccellenze enogastronomiche locali. La nuova guida del Touring Club dedicata alle Colline darà un ulteriore contributo, autorevole e prestigioso, alla scoperta di un’area tra le più belle del Veneto, eccezionale per paesaggi ed opportunità”. Il presidente della Regione Luca Zaia ha partecipato stamattina a Vinitaly alla presentazione della nuova guida Touring Club dedicata alle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. All’evento erano presenti anche Marina Montedoro, presidente dell’Associazione per il patrimonio delle Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene; Angelo Facchin, consigliere della Cciaa di Treviso e Belluno; Ottavio di Brizzi, direttore editoriale Touring Club Italiano. La pubblicazione fa parte della collana “Itinerari Slow Food”, in coedizione tra Touring e Slow Food, e racconta con ricchezza di dettagli percorsi, attrazioni, indirizzi e curiosità, con il consueto tocco gastronomico di Slow Food.Quello dedicato alle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene è il secondo titolo “veneto” dopo Belluno e il suo territorio. Questa guida propone quattro itinerari attraverso la provincia di Treviso: le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene; la città di Treviso; Monte Grappa, Colli Asolani, Montello; le città murate. Oltre ai paesaggi e agli approfondimenti culturali la guida offre una selezione di oltre 100 indirizzi slow tra ristoranti, trattorie, alberghi, cantine e botteghe di qualità, promuovendo un turismo sostenibile e consapevole, selezionati da Slow Food, Coldiretti, Confagricoltura, Cia e per le cantine dal Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. La guida è stata pensata e voluta dall’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene visto il valore anche storico del Touring Club, con l’obiettivo di offrire ai visitatori uno strumento utile per scoprire percorsi, attrazioni e tradizioni locali.