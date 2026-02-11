BASSO VICENTINO - AREA BERICASTREET TG
11 Febbraio 2026 - 11.45

VILLA BARBARIGO E CA’ ARNALDI, NOVENTA VICENTINA INVESTE SUI SUOI GIOIELLI STORICI

Elisa Santucci
A Noventa Vicentina, Villa Barbarigo, splendida sede municipale e gioiello architettonico della fine del 1500, rappresenta un patrimonio da conservare e tramandare. L’Amministrazione comunale ha promosso un incontro per illustrare due importanti interventi di restauro: oltre 1 milione di euro investiti su Villa Barbarigo e lavori significativi anche su Ca’ Arnaldi, entrambi realizzati in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza, con la progettazione dell’architetto Paolo Faccio. Il convegno si è svolto nella Sala Paradiso, recentemente rinnovata, simbolo della cura e valorizzazione dei tesori locali.

