VICENZA – Visita alla High School in costruzione nella base americana

Il sindaco Francesco Rucco e il consigliere comunale Roberto Cattaneo, accolti dal comandante della Setaf generale di divisione Todd R. Wasmund, dal comandante della caserma Ederle Matt Gomlak e dal comandante italiano delle infrastrutture Usa Setaf Michele Amendolagine, lunedì 13 febbraio si sono recati in visita alla nuova scuola superiore in fase di realizzazione all’interno del Villaggio della Pace abitato dai militari e dalle famiglie statunitensi assegnati alle caserme Ederle e Del Din a Vicenza.

I lavori per la realizzazione della Vicenza high school saranno consegnati entro il mese di maggio per un investimento complessivo di 33 milioni di dollari da parte del Governo americano. La Vicenza high school completa il polo scolastico all’interno del villaggio dove sono stati già realizzati il nido, la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media oltre a tutti i servizi per il doposcuola e le attività per l’infanzia.

Il Villaggio della pace sarà concluso entro il 2027 per un investimento complessivo di 420 milioni di dollari, spesa cresciuta dai preventivati 360 milioni, dopo recenti aumenti.

“Dalla presenza americana – hanno dichiarato il sindaco Francesco Rucco ed il consigliere comunale Roberto Cattaneo – arriva un indotto importante anche per la città e per le nostre aziende. Al momento, quello di Vicenza è l’investimento di edilizia residenziale per le famiglie dei militari più vasto al mondo del governo degli Stati Uniti con ricadute positive per tutto il territorio. Per la prima volta il villaggio americano ha una scuola superiore al suo interno e questo è stato possibile grazie ai lavori di completo rinnovamento dell’area il cui progetto va a dare linfa economica al territorio vicentino. Inoltre, le 248 famiglie che vi abitavano e che hanno dovuto lasciar spazio al cantiere, sono attualmente dislocate tra la città di Vicenza e i comuni della provincia in abitazioni i cui affitti verranno pagati regolarmente fino al 2027, quando faranno rientro al villaggio. Ci è stato confermato che il cronoprogramma verrà rispettato e che saranno realizzati 478 alloggi di cui 50 in caserma Ederle. Quando tutti i cantieri saranno in completa attività vedranno 1.000 persone al lavoro. Nel frattempo alcune aziende vicentine sono già impegnate nelle prime attività del cantiere che è suddiviso in cinque fasi proprio per dare la possibilità a differenti ditte di lavorare per la realizzazione delle opere”.

Il sindaco ha poi incontrato i rappresentati dei sindacati dei lavoratori italiani.