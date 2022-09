Americani a Vicenza – Il sindaco incontra il generale di divisione Wasmund

Questa mattina nella sala degli Stucchi di palazzo Trissino il sindaco Francesco Rucco ha accolto il generale di divisione Todd R. Wasmund, nuovo comandante di Setaf Africa e vice comandante di U.S. Army Europe and Africa, in visita di cortesia.

Laureatosi nell’Accademia militare degli Stati Uniti, il generaleTodd R. Wasmund è entrato a far parte dell’esercito statunitense nel 1991 in qualità di ufficiale di artiglieria da campo e ha prestato servizio negli Stati Uniti, in Europa, Corea del Sud e Asia.

Prima dell’incarico nel capoluogo berico è stato vice comandante addetto alle operazioni della Terza Divisione francese di stanza a Marsiglia. È il primo generale americano selezionato al vertice di un reparto d’Oltralpe nell’ambito di un programma di scambi tra l’Esercito degli Stati Uniti e quello francese.