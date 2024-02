VICENZA – Violenta lite in strada fra due giovani: denunciati

Ieri, intorno alle 20:45, un equipaggio delle Volanti della Questura di Vicenza, mentre transitava lungo Viale San Lazzaro, ha notato due uomini mentre litigavano violentemente, con spintoni, calci e pugni.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti immediatamente per separare i due contendenti. Uno dei due ha cercato di fuggire precipitosamente, ma è stato inseguito e raggiunto poco dopo dagli agenti.

I due individui sono stati identificati: uno è un cittadino del Marocco nato nel 2000 e l’altro un senegalese nato nel 1988, entrambi in regola con il permesso di soggiorno.

Dopo aver calmato la situazione, è emerso che la lite era stata causata dall’accusa reciproca di furto di uno smartphone di ultima generazione, appena acquistato e dal valore di diverse centinaia di euro, che tuttavia non è stato trovato in possesso dell’accusato.

Entrambi sono stati accompagnati in Questura per i controlli di routine e per formalizzare le denunce. Nessuno dei due ha richiesto cure mediche.