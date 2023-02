In aggiornamento

Intervento dei vigili del fuoco alle 18 in Viale Sant’Agostino a Vicenza per una fuga di gas all’altezza del civico 260. I pompieri sono in azione per mettere al sicuro la zona. La strada è stata bloccata fra le rotatorie di via del Lavoro e via Baracca. Disagi al traffico nella zona, che in queste ore è particolarmente trafficata