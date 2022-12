VICENZA – ViAcqua: non c’è legionella nell’acquedotto

Le analisi di Viacqua confermano che il batterio non è presente nella rete idrica cittadina

Il batterio della Legionella non c’è. È questo l’esito delle analisi appena ricevute e compiute da Viacqua nella centrale idrica che alimenta l’acquedotto del quartiere di Laghetto a Vicenza, oltre che nella rete di distribuzione che alimenta, tra gli altri, anche il condominio di via Magenta da cui era arrivata la segnalazione di alcuni casi di persone contagiate dal batterio.

I referti analitici sui campioni prelevati lo scorso 7 dicembre confermano che non esistono problemi a livello di acquedotto.

La rete idrica pubblica era stata monitorata a fine settembre, in seguito ad una specifica campagna di verifica sulla presenza del batterio estesa a tutti gli impianti acquedottistici della città. In quell’occasione tutte le analisi avevano dato esito negativo.

Dopo la segnalazione giunta mercoledì scorso dall’amministratore del condominio di via Magenta a Vicenza, Viacqua aveva prelevato nuovi campioni, per svolgere ulteriori controlli.

L’acqua è stata prelevata nel punto da cui è immessa in rete, ovvero la centrale idrica di via Lago di Como, e nel punto di consegna all’utenza, ovvero al contatore del civico da cui sono arrivate anche agli uffici del gestore idrico le segnalazioni di casi di Legionellosi.

I campioni sono stati trasportati al laboratorio analisi, dove sono state immediatamente avviate le procedure analitiche. La metodica prevede un tempo tecnico di analisi di 7 giorni per questo tipo di microrganismi e oggi, al termine della procedura, è arrivata la conferma dell’assenza di questi batteri nei campioni prelevati.

“Possiamo rassicurare i cittadini, in particolar modo del quartiere di Laghetto a Vicenza, sulla salubrità dell’acqua dell’acquedotto – è stato il commento del Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman, non appena ha saputo dell’esito negativo delle analisi -. I controlli svolti in seguito alle segnalazioni confermano l’assenza di criticità, come già aveva rilevato la nostra campagna di controllo sistematico svolta a fine settembre. L’acqua dell’acquedotto è da noi costantemente controllata, ma siamo pronti ad effettuare controlli aggiuntivi dove vengano segnalati problemi, per garantirne la massima qualità.”