Vicenza – Vandalismi notturni in zona rossa: colpi ai parabrezza e portone danneggiato in viale Milano

VICENZA – Notte di vandalismi nella zona rossa di Vicenza, l’area attorno a viale Milano e piazzale Bologna già da tempo segnalata dai residenti per degrado e insicurezza. Due gli episodi denunciati sui social nelle ultime ore: almeno due auto colpite al parabrezza con sassi o sampietrini in via Genova e il portone d’ingresso di un palazzo danneggiato con pietre divelte dalla pavimentazione in viale Milano.

Gli atti vandalici, avvenuti tra domenica e lunedì, riaccendono il malcontento dei cittadini, che parlano di “una zona ormai abbandonata a se stessa”. Nella stessa area, ricompresa tra quelle definite “rosse” dal Prefetto per l’alto rischio di microcriminalità, sarebbero infatti sempre più frequenti episodi di spaccio, risse e danneggiamenti notturni. Frequente la presenza di stranieri sotto effetto di alcol e droghe che urlano e danneggiano arredo urbano o beni privati.

«Pietre scagliate contro le macchine in sosta, pavimentazione divelta, nessuna pattuglia visibile», si legge in una delle segnalazioni diventate virali. I residenti chiedono un cambio di passo: più controlli nelle ore serali, telecamere collegate direttamente con la centrale operativa e illuminazione potenziata.