VICENZA – Va a fare la spesa e viene scippata da uno straniero, che viene rintracciato e denunciato

Intervento degli agenti delle volanti della polizia ieri, in aiuto di una donna che, tornando a casa dopo aver fatto spesa in un supermercato di Corso San Felice, è stata avvicinata da un uomo di etnia sub-sahariana che le intimava di consegnarle i soldi che aveva nel portatogli, strappandole la borsa e fuggendo subito dopo.

La donna reagiva urlando e quindi attirando l’attenzione di alcuni passanti, i quali allertavano la Centrale Operativa del 113 che prontamente inviava una pattuglia della Squadra Volanti sul posto.

Gli Agenti di Polizia di Stato, dopo aver ascoltato il racconto della vittima, ripercorrendo il tratto di strada fatto dallo scippatore, rinvenivano la borsetta sottratta ai piedi di una siepe e la riconsegnavano alla legittima proprietaria. La donna poteva quindi verificare che non mancava nulla, neanche i soldi.

Grazie alla precisa descrizione di come fosse vestito il malvivente, gli agenti riuscivano a ritracciarlo – visionando le telecamere presenti in quell’area – e lo bloccavano in Via Verdi.

Il soggetto veniva riconosciuto oltre che dall’abbigliamento indossato, anche dalla stessa donna scippata, e quindi accompagnato presso gli Uffici di Polizia dove veniva fotosegnalato, identificato per I.U, 40enne nigeriano, in regola con il permesso di soggiorno, pregiudicato per reati contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti, e quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto con strappo