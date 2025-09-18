Vicenza, uomo trovato morto in un cantiere: indagini in corso

Questa mattina, giovedì 18 settembre, un uomo di circa 40 anni è stato trovato senza vita all’interno di un cantiere in via Rossa, nel quartiere Bertesinella a Vicenza.

Il corpo presenta diverse ferite, in particolare sulla testa. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Questura per i rilievi e le prime indagini. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi sulle cause della morte e la situazione resta al vaglio delle autorità competenti.