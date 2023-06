VICENZA – Ubriaco fradicio all’ospedale si rifiuta di andare a casa: multato

La scorsa notte, all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale cittadino “San Bortolo”, gli agenti dell Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti a seguito di una richiesta da parte della guardia giurata, in servizio, per un ubriaco che si rifiutava di lasciare il Pronto Soccorso.

In base a quanto è stato possibile appurare dagli Agenti, il 55enne cittadino italiano D.R.A si era recato al triage dell’ospedale senza però chiedere alcuna assistenza sanitaria, sedendosi in sala d’attesa accanto ad altre persone senza indossare la prevista mascherina secondo le direttive anti COVID.

Gli Agenti di Polizia avevano modo di verificare che D.R.A, pur dichiarando le proprie generalità, era privo di documenti al seguito e anche se palesemente ubriaco, non chiedeva alcuna assistenza medica e, ciononostante, si rifiutava di lasciare la struttura ospedaliera.