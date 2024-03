VICENZA – Tunisino reagisce al controllo: fermato con spray al peperoncino

Intorno alle 14:30 di ieri, un equipaggio della Volante della Questura è intervenuto in Campo Marzo a Vicenza, dopo che una donna aveva contattato il numero di emergenza 113 per segnalare di essere stata importunata da alcuni uomini presenti in loco.

All’arrivo della Volante, i presunti responsabili erano ancora presenti e venivano indicati chiaramente dalla donna come gli autori delle molestie verbali subite.

Tuttavia, gli uomini negavano di aver importunato la donna e sostenevano che fosse stata lei a insultarli dopo che avevano cercato di attirare la sua attenzione.

La Volante ha quindi proceduto all’identificazione sul posto dei due uomini, un tunisino nato nel 1987 e un nigeriano nato nel 1996, entrambi in regola con il permesso di soggiorno. Durante la verifica, è emerso che il tunisino doveva essere accompagnato in Questura perché pendeva su di lui un provvedimento amministrativo (un ammonimento del Questore per stalking).

A questo punto, il tunisino ha perso la calma e ha opposto resistenza al trasporto in Questura, prendendo un pezzo di plastica dal suolo e ferendosi ai polsi, causando una significativa perdita di sangue. Gli agenti sono stati costretti a utilizzare lo spray al peperoncino per immobilizzarlo. È stato richiesto immediatamente l’intervento di un’ambulanza del SUEM 118, che ha prestato soccorso all’uomo. Successivamente, gli sono stati notificati i provvedimenti di polizia pendenti nei suoi confronti. Inoltre, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.