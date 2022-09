VICENZA – Ti serve la carta d’identità elettronica: con il potenziamento dell’Anagrafe i tempi di attesa sono ridotti

Il potenziamento dell’anagrafe messo in atto dall’amministrazione sta abbattendo in modo consistente i tempi di rilascio della carta d’identità elettronica, sia in piazza Biade sia a Villa Tacchi. Attualmente l’attesa per un appuntamento si aggira mediamente sui 15 giorni. E’ questo l’esito della riorganizzazione che ha interessato i servizi demografici, con l’ingresso, dopo opportuna formazione, di nuovo personale assunto attraverso concorso.

“E’ un risultato significativo – dichiara l’assessore alle risorse umane e ai servizi demografici – su cui la struttura si è impegnata a fondo. L’avvento del Covid ha rallentato i concorsi che avevamo programmato per sostituire per tempo i numerosi pensionamenti previsti anche in anagrafe e per la selezione del nuovo dirigente. Non appena la pandemia lo ha permesso, abbiamo completato le procedure concorsuali e attinto alle relative graduatorie, potenziando in primis proprio l’anagrafe. Nei prossimi mesi terremo costantemente monitorati agende e tempi d’attesa che a oggi, per le carte d’identità, sono mediamente stimati in 20 giorni”.

Grazie all’inserimento di due impiegati che sostituiscono il personale andato in pensione nei mesi scorsi e di due risorse a tempo determinato, è possibile tenere aperti contemporaneamente fino a 8 sportelli per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (5 in piazza Biade e 3 a Villa Tacchi) il martedì, mercoledì e giovedì mattina, e 7 sportelli (4 in piazza Biade 3 a Villa Tacchi) il lunedì e venerdì mattina e 6 sportelli (3 in piazza Biade e 3 a Villa Tacchi) il martedì e giovedì pomeriggio.

Il personale impegnato agli sportelli anagrafici è attualmente composto da 5 unità in piazza Biade (di cui 2 part time a 24 ore) e 3 a Villa Tacchi.

Il numero complessivo di carte di identità rilasciate dal primo gennaio ammonta a 11.271 unità, di cui 1970 rilasciate d’urgenza e quindi mediamente entro 4 giorni, modalità a cui si può sempre accedere con richiesta motivata da inoltrare alla email uffanagrafe@comune.vicenza.it

Nel frattempo l’amministrazione ha migliorato l’accessibilità al sistema di prenotazioni online sul sito istituzionale e ha informatizzato alcuni servizi come la procedura per il cambio di residenza.

Il servizio Anagrafe e stato civile ricorda inoltre che fino al 31 dicembre per disposizione ministeriale è prevista l’emissione gratuita online diuna serie di certificati anagrafici richiedibili tramite Spid, Cie o Cns nel portale dell’Anagrafe nazionale popolazione residente (Anpr).

Si tratta dei certificati anagrafico di nascita; anagrafico di matrimonio; di cittadinanza; di esistenza in vita; di residenza; di residenza Aire; di stato civile; di stato di famiglia; di stato di famiglia e di stato civile; di residenza in convivenza; di stato di famiglia Aire; di stato di famiglia con rapporti di parentela; di stato libero; anagrafico di unione civile; di contratto di convivenza.

La gratuità riguarda i documenti rilasciati dal portale dell’Anpr. I certificati rilasciati dal Comune allo sportello, secondo quanto previsto dalla legge, richiedono ancora l’apposizione della marca da bollo.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza al link https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42722,45812