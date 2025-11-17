Vicenza – Tenta prelievo con bancomat altrui: bangladese denunciato

Vicenza – Nella nottata, la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino bangladese di 30 anni per indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Gli agenti della Squadra Volante lo hanno sorpreso vicino a uno sportello bancomat di viale Verona mentre cercava di prelevare con una tessera bancaria non intestata a lui. La mossa repentina è stata notata dagli agenti, che hanno recuperato la tessera rilasciata da un istituto bancario cinese.