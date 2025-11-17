CRONACA
17 Novembre 2025 - 14.25

Vicenza – Tenta prelievo con bancomat altrui: bangladese denunciato

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Vicenza – Nella nottata, la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino bangladese di 30 anni per indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Gli agenti della Squadra Volante lo hanno sorpreso vicino a uno sportello bancomat di viale Verona mentre cercava di prelevare con una tessera bancaria non intestata a lui. La mossa repentina è stata notata dagli agenti, che hanno recuperato la tessera rilasciata da un istituto bancario cinese.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicenza - Tenta prelievo con bancomat altrui: bangladese denunciato | TViWeb Vicenza - Tenta prelievo con bancomat altrui: bangladese denunciato | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy