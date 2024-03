VICENZA – Studenti dell’University of North Carolina di Charlotte a Palazzo Trissino

Anche quest’anno la città e il Comune di Vicenza hanno accolto un gruppo di studenti dell’University of North Carolina di Charlotte, Stati Uniti, che partecipa a un corso di storia e cultura venete. Parte del corso è proprio la visita della regione nelle sue peculiarità storiche, artistiche, culturali, economiche che la rendono riconosciuta a livello internazionale.



I dieci studenti e le due insegnanti sono stati accolti a Palazzo Trissino dal sindaco Giacomo Possamai per un saluto e dal consigliere delegato ai gemellaggi Elia Pizzolato che li ha accompagnati nella Sala degli Stucchi e in consiglio comunale per un momento di confronto e presentazione della città.

«Siamo orgogliosi – ha commentato il consigliere Elia Pizzolato – di ricevere in città studenti universitari da Charlotte che scelgono di aderire al programma e di scoprire il nostro territorio e vorremmo che questo progetto diventasse possibilità di scambio anche per i nostri studenti. Ci auguriamo perciò di riuscire ad approfondire questa relazione nei prossimi anni, magari con l’università di Vicenza».



Il progetto dell’University of North Carolina di Charlotte risale al 2014, quando l’insegnante di lingua e cultura italiana del campus americano, Daniela Cunico, di origini vicentine, ha avviato questo programma che prevede la base in città, con la visita ai principali monumenti cittadini e la scoperta delle eccellenze enogastronomiche, ma anche il tour di altre città venete come Padova, Verona, Venezia, Bassano, Marostica, Montecchio, Asiago, Possagno e Brion.