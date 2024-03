VICENZA – Spazio vuoto da troppo tempo in Contra’ del Monte: pronto l’avviso per la concessione

Il Comune cerca un operatore economico a cui assegnare la concessione dell’ex negozio di contra’ del Monte 10, per destinarlo ad attività commerciale o direzionale.

Nei prossimi giorni l’avviso sarà pubblicato sul sito del Comune.

«Abbiamo dato il via – dichiara l’assessore al patrimonio Sara Baldinato – all’iter di individuazione del soggetto a cui dare in concessione l’immobile posizionato in un contesto prestigioso, nel cuore del centro storico a due passi da piazza dei Signori. Uno spazio rimasto vuoto a lungo che andava adeguatamente valorizzato. Cerchiamo un operatore che presenti non solo un canone di concessione adeguato, ma anche un’attività consona all’importanza e alla localizzazione del complesso che lo ospita».

L’unità immobiliare è costituita da locali al piano terra e al piano ammezzato per complessivi 92 metri quadrati.

Il concessionario dovrà eseguire a proprie spese gli interventi di manutenzione necessari, che saranno scomputati dai canoni annui di affitto.

La durata della concessione sarà di 9 anni dalla data di fine lavori.

Il canone di concessione annuo posto a bando di gara è di 30.900 euro

L’offerta dovrà contenere anche una relazione con gli interventi di manutenzione che si intende eseguire.



Informazioni e sopralluoghi vanno chiesti al settore Ambiente e Patrimonio 0444221507 – 221279 – 221399 , patrimonio@comune.vicenza.it