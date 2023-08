VICENZA – Spacciatore tunisino bloccato in pieno centro: aveva già un ordine di allontanamento dall’Italia

Gli agenti delle Volanti della Questura, nella giornata di ieri, hanno individuato in Corso Palladio e denunciato M.A., 25enne cittadino tunisino, non in regola con la legge sull’immigrazione, in Italia senza fissa dimora.

I poliziotti hanno notato il soggetto che circolava a bordo di una bicicletta e che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi e, per tale motivo, decidevano di fermarlo.

Durante il controllo dell’identità il soggetto – privo di documenti che ne permettessero la certa identificazione – ha iniziato ad innervosirsi. Gli è stato chiesto di esibire quanto contenuto all’interno delle tasche. A quel punto M. A. ha consegnato un bilancino di precisione e 4 involucri di cellophane contenenti circa mezzo etto di Hashish.

Accompagnato in Questura, e dopo essere stato identificato tramite le impronte digitali, M.A. è risultato essere stato già allontanato lo scorso anno dal Territorio Nazionale, con un altro nome quale alias, con Ordine del Questore di Trapani.

In considerazione del fatto che la considerevole quantità di droga trovata in suo possesso è apparsa essere confezionata frazionata pronta per lo spaccio, del possesso di un bilancino di precisione, della constata inottemperanza all’Ordine del Questore di Trapani a lasciare il nostro Paese, e delle false dichiarazioni sulla propria identità personale, per tutti questi reati M. A. veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

Tenuto conto della gravità di quanto accaduto, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha altresì emesso nei confronti di M. A. un ulteriore Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale.

“La particolare attenzione che le Pattuglie della Polizia di Stato pongono durante le quotidiane attività di prevenzione consente di individuare e perseguire i soggetti che, con il loro comportamento, pongono in essere attività contrarie alla legge o comunque pericolose per la sicurezza pubblica – ha evidenziato il Questore Sartori –. In questo caso uno spacciatore clandestino è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria e, al termine dell’iter processuale, verrà allontanato dal nostro Paese”.