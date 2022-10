VICENZA – Spacciatore rapina e ferisce con coltello cliente: denunciato ed espulso 19enne

Mercoledì mattina alle 5:30, gli agenti delle “Volanti” sono state inviate in emergenza dalla Centrale Operativa della Questura in Via Rattazzi e poi in Viale San Lazzaro, dove un cittadino serbo conosciuto alle Forze dell’Ordine lamentava di essere stato attirato da un altro straniero, conosciuto come spacciatore di droga, allo scopo di proporgli l’acquisto di sostanze stupefacenti. Dopo aver accettato l’offerta ed averlo seguito nei paraggi, al momento del pagamento della dose l’acquirente veniva minacciato dallo spacciatore con un coltello al fine di impossessarsi del contante (circa 40 euro) dallo stesso custodito nella tasca dei pantaloni.

La vittima, durante il tentativo di opporsi a tale minaccia, è stata spintonata e colpita in viso di striscio dallo spacciatore il quale, servendosi del coltello che aveva in pugno, gli ha procurato dei tagli al volto ed al collo, per poi darsi subito dopo alla fuga.

Medicato al Pronto Soccorso cittadino dai Sanitari, il ferito veniva in seguito dimesso con una prognosi di guarigione di giorni 15.

Le immediate ricerche dell’autore della rapina, nel frattempo, hanno consentito agli agenti di intercettarlo dopo circa un’ora in una delle vie limitrofe al luogo dell’evento.

Fermato e reso inoffensivo, il soggetto è stato portato in Questura . Qui, dopo il riconoscimento e della dichiarazione di alcuni testimoni e della parte lesa, a causa della mancanza della flagranza di reato il soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per rapina aggravata e lesioni.

L’uomo – tale M. H., 19enne cittadino del Ghana con a proprio carico numerosi precedenti penali e/ o di Polizia per rapina ed altri reati di varia natura e gravità – è stato poi sottoposto agli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione per valutare la sua posizione sul territorio nazionale, ed al termine delle verifiche, nei suoi confronti il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso un ORDINE DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE, con conseguente suo trasferimento presso il C. P. R. in attesa di essere quanto prima trasferito presso il proprio Paese di origine.

“Anche in questo caso l’immediato intervento degli Agenti delle pattuglie delle “Volanti” ha consentito di evitare un grave episodio di aggressione e rapina potesse avere ben più tragiche conseguenze – ha tenuto a precisare il Questore Sartori –. L’adozione di provvedimenti di allontanamento dal Territorio Nazionale e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il conseguente trasferimento degli stessi presso i C.P.R. in attesa di rimpatrio rappresentano uno strumento indispensabile dell’azione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. In tal modo, infatti, si evita che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti pregiudicati, spesso privi del necessario titolo per soggiornare nel nostro Paese, i quali, con i loro comportamenti, destano particolare allarme sociale e compromettono la civile convivenza”