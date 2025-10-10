CRONACA
10 Ottobre 2025 - 11.59

Vicenza – Sottopasso tra corso Padova e viale della Pace chiuso il 20 ottobre per lavori

REDAZIONE
Lunedì 20 ottobre il sottopasso che collega corso Padova a viale della Pace resterà chiuso al traffico veicolare dalle 7 alle 17 – e comunque fino al termine dei lavori – per l’esecuzione di saggi di scavo a cura di Viacqua. L’intervento durerà un solo giorno e servirà per verifiche tecniche sulle reti sotterranee. Durante tutta la durata dei lavori sarà comunque garantito il passaggio pedonale.

