Vicenza – Sottopasso tra corso Padova e viale della Pace chiuso il 20 ottobre per lavori

Lunedì 20 ottobre il sottopasso che collega corso Padova a viale della Pace resterà chiuso al traffico veicolare dalle 7 alle 17 – e comunque fino al termine dei lavori – per l’esecuzione di saggi di scavo a cura di Viacqua. L’intervento durerà un solo giorno e servirà per verifiche tecniche sulle reti sotterranee. Durante tutta la durata dei lavori sarà comunque garantito il passaggio pedonale.