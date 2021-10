VICENZA – Sotto i ferri il cortile del Municipio e contrà del Monte

Intervento delicato per la sostituzione della vecchia condotta idrica, il via lunedì



Prenderanno il via questa mattina, lunedì 25 ottobre in pieno centro storico a Vicenza i lavori di sostituzione di un tratto di condotta di acquedotto tra Contrà del Monte e il cortile del Municipio.

Dopo un primo intervento in emergenza, lo scorso 30 settembre, quando si era verificata una rottura lungo la condotta che aveva costretto a lasciare senza acqua per alcune ore l’intero Palazzo Trissino, i tecnici hanno evidenziato il generale stato precario della vetusta condotta in acciaio risalente ai primi anni del 900. La presenza inoltre di numerosi sottoservizi posti a quote più superficiali, rendono ancora più delicato l’improrogabile intervento di sostituzione.

Il tratto di condotta in oggetto ha una lunghezza di 50 m e si estende tra Contrà del Monte e Contrà Cavour. Due saranno gli interventi di scavo puntuale che saranno realizzati alle due estremità della tubazione, per procedere con la sostituzione arrecando il minor disagio possibile, preceduti da un primo assaggio che servirà ad individuare l’esatta posizione della condotta.

Nella giornata odierna si renderà necessaria anche la chiusura della fornitura idrica a Palazzo Trissino, al Caffè Garibaldi e ad un’altra attività commerciale presente nell’area di intervento, che avverrà indicativamente nel pomeriggio. Nella giornata di domani, martedì 26 ottobre, invece, gli interventi, questa volta senza scavi, si sposteranno sul fronte del Caffè Garibaldi. Qui si dovrà procedere all’interruzione della fornitura idrica per circa 3 ore, sempre nel pomeriggio.

Completati questi interventi si procederà alla demolizione della condotta attraverso uno scavo puntuale che però non comporterà ulteriori disservizi.



“La delicatezza del sito di intervento – ha spiegato il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – nel pieno cuore del capoluogo berico, comportano una serie di incognite che ci costringono a definire quasi in tempo reale le eventuali variazioni. Siamo comunque in costante contatto con l’Amministrazione in modo da comunicare tempestivamente ogni aggiornamento. Anche quello in questione rappresenta un intervento strategico per assicurare sempre il miglior servizio all’utenza, intervenendo in modo tempestivo per riparare le condotte ammalorate e ridurre così le perdite d’acqua lunga la rete.”