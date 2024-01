VICENZA – Sorpreso a rubare in palestra: arrestato pluripregiudicato vicentino

Vicenza: arresto in flagranza di reato per furto aggravato alla palestra “FOCUS FIT” di Vicenza via Marosticana.

Nella notte del 17 Gennaio i carabinieri della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.R., hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato, Z.R., quarantunenne italiano, senza fissa dimora ma di fatto domiciliato in provincia, gravato da numerosi precedenti di polizia per resti contro il patrimonio.

L’uomo alle ore 03.50 circa, introdottosi nella palestra mediante effrazione di una porta laterale avvenuta con l’utilizzo di un arnese da scasso, ha rovistato all’interno dei locali, danneggiando e forzando altre porte per avere accesso anche agli uffici amministrativi.

L’allarme antintrusione arrivato al titolare, ha consentito di attivare immediatamente il 112 che ha inviato sul posto la pattuglia più vicina. L’equipaggio della Senone Radiomobile del NOR di Vicenza è intervenuto sorprendendo il ladro in flagranza di reato proprio mentre usciva dalla palestra.

Immediatamente bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di strumenti da scasso e della refurtiva trafugata poco prima. L’autore del fatto, negli ultimi mesi, è stato più volte protagonista di eventi simili ed è ampiamente noto alle Forze dell’Ordine. Arrestato, è stato accompagnato presso gli uffici del NOR dei Carabinieri di Vicenza per le formalità di rito. È stato trattenuto fino alla direttissima che si è svolta alle 13.00 a seguito della quale il Giudice del Tribunale di Vicenza, aderendo alla richiesta del PM, ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.