VICENZA – Sette negozi di proprietà comunale all’asta

In vendita anche appartamenti e terreniSi terrà mercoledì 18 gennaio l’asta pubblica per la vendita di sette negozi a ridosso del centro storico, di un terreno edificabile in via Sant’Antonino, di due terreni agricoli a Valproto e di due appartamenti liberi a Padova di proprietà comunale.I sette negozi si trovano in via Pajello, via Vico, via Fra Paolo Sarpi e contra’ Santa Lucia. Hanno superfici che variano dai 43 metri ai 100 metri quadrati e un prezzo a base d’asta dai 44.955 euro ai 137.700 euro.L’asta prevede anche la vendita di un terreno edificabile di 1156 metri quadrati in via Sant’Antonino con prezzo a base d’asta di 396.288 euro. Il 25% dell’introito della vendita dovrà essere versato dal Comune allo Stato perché si tratta di un terreno proveniente dal federalismo demaniale.Il Comune mette in vendita anche due terreni agricoli a Valproto, rispettivamente di 5.501 metri quadrati per un prezzo base di 33.534 euro e di 6.267 metri quadrati per 38.239 euro (questo secondo lotto viene ceduto in accordo con la Provincia, proprietaria del 50%).Infine, è possibile partecipare all’asta di due appartamenti che si trovano in via Fra Paolo Sarpi a Padova: sono entrambi liberi; il primo ha una superficie di 108 metri quadrati e prezzo a base d’asta di 68.234 euro, mentre il secondo è di 115 metri quadrati e viene messo in vendita a 73.483 euro.Sul sito del Comune al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/329753 sono pubblicate le caratteristiche di tutti gli immobili e le modalità di presentazione delle offerte che vanno prodotte entro le 12 di martedì 17 gennaio.

