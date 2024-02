VICENZA – Sequestrati 250 kg di fuochi d’artificio: denunciata la titolare di un negozio

Martedì 27 febbraio alle ore 9.30, gli agenti delle Volanti della Questura di Vicenza hanno sequestrato oltre 250 kg di fuochi di artificio illegalmente detenuti, tra petardi, fontane, razzi e scatole cinesi. Il materiale in questione era detenuto presso la rivendita di fuochi di artificio “Family Fireworks” di Vicenza, in Via Fiume. La titolare dell’impresa, una cittadina italiana del 1987, aveva presentato domanda per l’esercizio dell’attività ma non aveva ancora ottenuto l’autorizzazione. In particolare, non era stata ancora svolta alcuna verifica sulla sicurezza dei luoghi.

Per tale motivo, la titolare avrebbe potuto detenere e mettere in vendita un quantitativo di fuochi d’artificio non superiore ai 25 kg, mentre, nel suo magazzino ne sono stati trovati oltre 250 kg, pur trattandosi, di materiale di libera vendita.

Gli Agenti delle Volanti sono arrivati al deposito abusivo in seguito alla segnalazione di alcuni clienti e residenti della zona, preoccupati del fatto che l’attività commerciale potesse non essere regolare, con conseguente pericolo per gli abitanti della zona e per gli stessi clienti.

All’esito del controllo, tutto il materiale è stato sequestrato dagli Agenti della Polizia di Stato e trasportato in un luogo sicuro, in attesa dell’emissione dei provvedimenti che ne autorizzino la distruzione.

La titolare dell’attività è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per commercio abusivo di materiale esplodente e per omessa denuncia di materiale esplodente.