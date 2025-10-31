Vicenza – Sequestrati 14 mila articoli non sicuri: 6.200 oggetti legati ad Halloween

Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Vicenza hanno effettuato decine di controlli che hanno consentito di sequestrare amministrativamente un totale di 13.391 articoli di vario genere, comminando sanzioni pecuniarie che arrivano nel massimo a 87.469 euro.

Nei giorni scorsi, le fiamme gialle del Comando Provinciale di Vicenza, nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti e all’abusivismo commerciale, hanno intensificato – in vista dei festeggiamenti connessi alla festività di Halloween – le attività di contrasto alla contraffazione, all’abusivismo commerciale e al commercio di prodotti non conformi alle normative di sicurezza europee e nazionali.

In particolare, i finanzieri di tutti i Reparti della provincia berica hanno effettuato decine di controlli che hanno consentito di sequestrare amministrativamente un totale di 13.391 articoli di vario genere.

Tra gli altri, sono stati sottoposti a sequestro oltre 6.200 oggetti connessi alla festività di Halloween tra cui lanterne, coccarde, mollette, tappetini, teschi, scheletri, zucche, ecc..

Sono stati sequestrati anche 4.500 articoli per l’igiene e la cura della persona, 273 prodotti di bigiotteria e 581 oggetti per la cucina e per utilizzo sportivo, tutti privi del contenuto minimo di informazioni dovute al consumatore in lingua italiana (denominazione legale o merceologica del prodotto, eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, ecc.), in violazione del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.

Infine, 1.740 manufatti privi di marcatura CE, ancorché riportanti la dicitura “uso esclusivo per adulti”, sono stati posti sotto sequestro in quanto risultati tutti caratterizzati da forme e tipologia chiaramente attrattive per bambini, e dunque posti in vendita in violazione delle normative in materia di sicurezza dei giocattoli.

A fronte di queste irregolarità, le fiamme gialle hanno altresì comminato sanzioni pecuniarie che arrivano nel massimo a 87.469 euro.