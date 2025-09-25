Vicenza, scoperta maxi discarica abusiva in viale Diaz: area sequestrata e tre denunciati

Vicenza, 25 settembre 2025 – Una discarica abusiva di rifiuti e materiali di scarto è stata rinvenuta dagli agenti della Polizia locale in un terreno di viale Diaz a Vicenza. L’area è stata posta sotto sequestro e i tre proprietari, uomini di 54, 49 e 36 anni, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per presunte violazioni del Codice ambientale e delle norme in materia di gestione e smaltimento rifiuti.

La scoperta è avvenuta nella mattinata di mercoledì 24 settembre, a seguito della segnalazione ricevuta dall’assessore comunale all’Ambiente Sara Baldinato, informata a sua volta da Legambiente, che durante l’iniziativa Puliamo il mondo aveva rilevato e documentato la situazione.

«Fondamentale è stato l’aiuto di Legambiente – ha sottolineato Baldinato –. Il mio ringraziamento a loro, oltre che alla polizia locale ambientale e agli uffici comunali che, appena ricevuta la mia richiesta, si sono immediatamente attivati. Grave la situazione riscontrata, su cui la magistratura è già al lavoro per accertare le responsabilità. È drammatico constatare il totale spregio delle norme del Testo unico ambientale, emerso grazie all’attenzione di un’associazione che da sempre tutela l’ambiente».

Il personale del settore Polizia urbana sanitaria ecologica, insieme ai tecnici dell’ufficio Ambiente del Comune, ha trovato nel terreno un ingente accumulo di materiali accatastati alla rinfusa, a poca distanza da un edificio abbandonato: scarti da lavori edili, isolanti, veicoli fuori uso e rottami ferrosi, legname e plastica, infissi e mobili dismessi, elettrodomestici rotti e perfino un cassone scarrabile pieno di rifiuti in attesa di ispezione.

Per valutazioni più approfondite, è stato richiesto anche l’intervento dei tecnici Arpav, data la varietà e la natura dei materiali rinvenuti. L’area resta sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti giudiziari.