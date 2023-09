VICENZA – Scontro fra due auto: una finisce rovesciata, tre feriti (VIDEO)

VICENZA, SCONTRO TRA DUE AUTO: TRE PERSONE FERITE

Alle 17:00, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Fabio Filzi a Vicenza per un incidente tra due auto di cui una finita rovesciata: tre persone sono rimaste ferite. Lo scontro è avvenuto all’interno del quartiere dei ferrovieri, all’incrocio tra via Filzi e via Chiesa dove si sono scontrati una Fiat Panda con due donne a bordo e una Volkswagen Polo, finita rovesciata con il solo conducente. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i due mezzi ed estratto dalla Polo l’autista, rimasto incastrato. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario Suem, intervenuto con due ambulanze e l’auto medica e trasferito in ospedale. Assistite dai sanitari anche le due donne pure loro trasferite in ambulanza in pronto soccorso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.