VICENZA – Riaprono tutte le strade

Tutte le strade del Comune di Vicenza sono percorribili. Anche le ultime tre che stamattina erano chiuse (strada Ponte di Debba, strada Porciglia e strada di Caperse) sono state liberate dall’acqua e riaperte.

Il Coc, Centro operativo comunale, in collaborazione con la protezione civile regionale sta organizzando l’attività di svuotamento degli edifici che hanno subito allagamenti.

I cittadini interessati sono invitati a fotografare il materiale danneggiato, prima di smaltirlo, in modo da conservarne traccia in attesa di avere indicazioni circa l’iter per la richiesta di ristoro dalla Regione del Veneto. Vanno conservati anche gli scontrini e le ricevute di eventuali spese sostenute.

Per agevolare lo smaltimento dei materiali le 4 riciclerie comunali ( https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42706,46011 ) sono aperte in via straordinaria oggi giovedì 29 febbraio dalle 11 alle 20 e da domani venerdì 1 marzo a domenica 3 marzo dalle 10 alle 20.

Chi, invece, ha ancora problemi di allagamento o non è in grado di procedere autonomamente con gli smaltimenti può chiamare la centrale operativa della polizia locale allo 0444545311 per richiedere l’intervento dei mezzi della protezione civile e di Aim Ambiente. Per agevolare l’attività di smaltimento la richiesta è di portare il materiale davanti casa, separandolo, per quanto possibile, in RAEE (elettrodomestici come lavatrici, frigoriferi, e materiali elettronici), ingombranti (materassi, sedie, materiale non riciclabile), legno e ferro.

Per segnalazioni e richieste di intervento:

0444545311