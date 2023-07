VICENZA – Raffica di controlli nei centri commerciali e nei luoghi abbandonati: i provvedimenti del questore

Si è conclusa nella giornata di ieri una ulteriore fase delle Operazioni di Controllo Straordinario del Territorio disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

Le attività effettuate – concordate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – si sono concentrate per lo più nelle “aree a rischio” del Capoluogo, anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che hanno denunciato la presenza – soprattutto in Viale San Lazzaro, in Viale SS. Felice e Fortunato, in zona San Pio X ed ai giardini di Campo Marzio – di soggetti molesti, che assumerebbero spesso comportamenti inurbani ed a volte anche pericolosi per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Controlli specifici, inoltre, sono stati effettuati in tutta la zonadel Quadrilatero e, di seguito, nel Centro storico cittadino; sono stati ispezionati il Centro Commerciale “EMISFERO” ed il Centro Commerciale “PALLADIO”, mentre, nelle ore serali, è stato attentamente monitorata la zona industriale ed alcuni edifici abbandonati presso i quali solitamente trovano rifugio persone senza fissa dimora.

Lo scopo di queste attività operative è quello di contrastare, mantenendo una elevata visibilità della presenza delle Forze di Polizia, quei fenomeni di illegalità che causano una diffusa percezione di “insicurezza” nei cittadini, quali lo spaccio di stupefacenti, i reati contro il patrimonio ed in generale i fenomeni di microcriminalità connessi ai reati di tipo predatorio; in tale contesto, soggetti intenti a bivaccare sulle panchine, a consumare alcolici ed a disturbare persone ed attività commerciali, sono stati identificati ed allontanati dal Capoluogo con Misure di Prevenzione Personali ed altri provvedimenti analoghi disposti dal Questore.

Nel corso delle varie fasi dell’operazione di Polizia – effettuate con l’impiego di circa 20 uomini e donne appartenenti alla Questura di Vicenza, alla Polizia Locale del Capoluogo ed al Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato – sono stati controllati 35 autoveicoli e 62 persone, di cui 19 straniere e 12 con precedenti penali e/o di Polizia, e 4 Esercizi pubblici / Sale VLT.

Al termine delle attività operative il Questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti: