VICENZA, QUANDO IL BARBIERE È DONNA… AL MERCATO NUOVO UNA BOTTEGA STORICA TUTTA AL FEMMINILE!

Al Mercato Nuovo l’insegna dice Il Barbiere, ma dietro la porta si entra in un mondo tutto al femminile. A impugnare forbici e rasoi sono due barbiere, protagoniste di un’avventura iniziata 35 anni fa e ancora viva, controcorrente e piena di carattere. In una Vicenza dove spuntano barber shop maschili a ritmo serrato, spesso a conduzione straniera, questa è una storia diversa: un’attività storica, amata e sorprendente, portata avanti da due donne inusuali che continuano a lasciare il segno.