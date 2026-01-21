STREET TG
21 Gennaio 2026 - 11.24

VICENZA, QUANDO IL BARBIERE È DONNA… AL MERCATO NUOVO UNA BOTTEGA STORICA TUTTA AL FEMMINILE!

Elisa Santucci
Al Mercato Nuovo l’insegna dice Il Barbiere, ma dietro la porta si entra in un mondo tutto al femminile. A impugnare forbici e rasoi sono due barbiere, protagoniste di un’avventura iniziata 35 anni fa e ancora viva, controcorrente e piena di carattere. In una Vicenza dove spuntano barber shop maschili a ritmo serrato, spesso a conduzione straniera, questa è una storia diversa: un’attività storica, amata e sorprendente, portata avanti da due donne inusuali che continuano a lasciare il segno.

