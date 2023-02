VICENZA – Pronta la Sala del Commiato: servirà per l’ultimo saluto ai propri cari e sarà gestita da AMCPS

È stata licenziata dalla giunta per essere trattata a breve dal consiglio comunale la delibera di affidamento diretto in house alla società Valore città Amcps del servizio di gestione della sala del commiato dall’1 aprile di quest’anno fino 31 dicembre 2030.

I cittadini che desiderano dare l’ultimo saluto in questa sala potranno quindi prenotarla rivolgendosi, tramite l’impresa funebre, ad Amcps, che peraltro già si occupa in via sperimentale di questo servizio da settembre, in attesa del perfezionamento dell’affidamento in house.

“Con questa delibera – dichiarano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore con delega ai servizi cimiteriali Valeria Porelli – chiudiamo anche dal punto di vista gestionale il percorso che ha portato a dare ai cittadini la sala del commiato, realizzata lungo il viale di ingresso al cimitero monumentale. Si tratta di un servizio di civiltà che a Vicenza mancava. Attraverso l’impresa funebre che già si relaziona con Amcps per gli altri servizi cimiteriali, infatti, ora è possibile prenotare questo spazio per dare l’ultimo saluto ai propri cari con una cerimonia laica o di confessioni religiose che non dispongono di spazi idonei. Il servizio è destinato ai defunti che risiedevano in città o a coloro che comunque riposeranno nei cimiteri comunali”.

La sala del commiato rimarrà priva di simboli religiosi, proprio per accogliere i funerali delle persone atee o di ogni confessione. Eventuali simboli religiosi introdotti in occasione di singoli commiati dovranno essere rimossi al termine della cerimonia funebre.

Per l’utilizzo della sala per un tempo massimo di 90 minuti la tariffa stabilita dall’amministrazione è di 112 euro, iva esclusa, che Amcps introiterà direttamente, a totale copertura dei costi sostenuti.

Dopo i primi mesi di utilizzo sperimentale della sala e la verifica presso altri Comuni, la previsione è che la sala venga utilizzata per almeno una quarantina di cerimonie funebri all’anno.

Potrà essere richiesta per funerali che dovranno tenersi alle 8.45 o alle 10.45 da lunedì al sabato, oppure alle 14.45 da lunedì a venerdì.

L’edificio che ospita la sala del commiato, frutto di un cantiere complesso perché composto da due diversi appalti per l’impegno complessivo di 580 mila euro, è stato realizzato con le strutture del guardaroba provvisorio delle mostre allestite dalla precedente amministrazione in Basilica palladiana, a cui è stato necessario aggiungere i servizi igienici, la caldaia che viene utilizzata anche per la vicina cappella del cimitero, gli arredi e la sistemazione dell’ampia area esterna.

Lo spazio interno è stato allestito con panche e arredi, illuminazione a soffitto, altoparlanti e sistema di allarme.

All’esterno sono stati piantati alberi, siepi e cespugli ed è stata rifatta la recinzione ed è stato installato l’impianto di illuminazione. Sono stati inoltre posati circa 240 metri quadrati di pavimentazione carrabile per il passaggio dei carri funebri e un percorso pedonale in cubetti di porfido.