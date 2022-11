VICENZA – Possibili rallentamenti per lavori nel parco di Villa Guiccioli, in viale d’Alviano e Campo de’ Nane

Da martedì 29 novembre prendono il via alcuni interventi di riqualificazione del verde pubblico in varie zone della città per un investimento complessivo di 150 mila euro.

Ad essere interessati dai lavori saranno i percorsi pedonali all’interno del parco di villa Guiccioli e, a partire dal 30 novembre, l’aiuola centrale di viale D’Alviano e le nuove aiuole a Campo de’ Nane, in zona Stadio.

“Proseguono gli investimenti per riqualificare il patrimonio arboreo urbano – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – secondo una pianificazione complessiva puntuale e definita così da contribuire allo sviluppo di una città sempre più green”.

Per quanto riguarda il parco di Villa Guiccioli, è prevista la sistemazione dei percorsi pedonali che verranno resi accessibili per un’area senza barriere architettoniche. Il parco verrà in parte interdetto da martedì 29 novembre a venerdì 2 dicembre.

In viale D’Alviano, da mercoledì 30 sarà valorizzato il verde esistente con l’allestimento di una siepe di camedrio (teucrium) e alberi di lagerstroemia mentre a Campo de’ Nane verranno messi a dimora quattro alberi in fiore (Parrothia persica) e tappezzanti fioriti (Loropetalum chinense).

In base all’andamento dei lavori sarà istituito il restringimento della carreggiata di viale d’Alviano dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17. Saranno possibili rallentamenti alla circolazione. Inoltre, verrà chiuso al transito un tratto della pista ciclabile di viale Trissino.