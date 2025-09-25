Vicenza – Piccolo nella Giunta nazionale di Confcommercio

Il presidente di Confcommercio Vicenza: “Un riconoscimento della rappresentatività e della propensione all’innovazione che caratterizzano l’Associazione provinciale”

Il presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo entra nella Giunta di Confcommercio nazionale. La decisione è arrivata ieri, a Roma, nel corso della riunione dell’organo collegiale ristretto. Piccolo faceva già parte del Consiglio confederale a seguito delle elezioni del 12 marzo scorso, che hanno rinnovato le cariche associative nazionali. “Considero questa mia nomina in Giunta, un importante riconoscimento della forza organizzativa e della propensione all’innovazione che caratterizzano Confcommercio Vicenza – è il commento del presidente Piccolo -. Certamente la nostra Associazione provinciale è una delle più rappresentative a livello nazionale e fa affidamento su un modello di gestione che è apprezzato e riconosciuto dalla Confederazione nazionale. Con il nuovo incarico, spero di portare in Giunta l’esperienza maturata sul territorio e la voce delle nostre imprese”.

Confcommercio è la più grande rappresentanza d’impresa in Italia, con oltre 700.000 imprese associate. Il sistema di rappresentanza si articola sia a livello territoriale, con organizzazioni provinciali e con unioni regionali, che categoriale, con organizzazioni nazionali di categoria.