CRONACA
31 Ottobre 2025 - 9.45

Vicenza – Picchia la compagna mentre è agli arresti domiciliari, straniero portato in carcere

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nella giornata di giovedì 30 ottobre, personale della Squadra Mobile della Questura di Vicenza ha dato esecuzione a un’ordinanza di revoca degli arresti domiciliari, con conseguente accompagnamento presso la casa circondariale San Pio X di Vicenza, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona nei confronti di un 40enne cittadino nigeriano.

L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna convivente. La misura restrittiva è stata aggravata a seguito dei ripetuti episodi di violenza domestica, durante i quali la donna sarebbe stata aggredita e avrebbe riportato lesioni.

Il 40enne si trovava già agli arresti domiciliari in esecuzione di una condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicenza - Picchia la compagna mentre è agli arresti domiciliari, straniero portato in carcere | TViWeb Vicenza - Picchia la compagna mentre è agli arresti domiciliari, straniero portato in carcere | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy