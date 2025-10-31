Vicenza – Picchia la compagna mentre è agli arresti domiciliari, straniero portato in carcere

Nella giornata di giovedì 30 ottobre, personale della Squadra Mobile della Questura di Vicenza ha dato esecuzione a un’ordinanza di revoca degli arresti domiciliari, con conseguente accompagnamento presso la casa circondariale San Pio X di Vicenza, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona nei confronti di un 40enne cittadino nigeriano.

L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna convivente. La misura restrittiva è stata aggravata a seguito dei ripetuti episodi di violenza domestica, durante i quali la donna sarebbe stata aggredita e avrebbe riportato lesioni.

Il 40enne si trovava già agli arresti domiciliari in esecuzione di una condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti.