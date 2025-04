VICENZA, PER IL 10° ANNO CAPITALE MONDIALE DELLA BIODANZA: IN ARRIVO IL FORUM INTERNAZIONALE

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

VICENZA – Per il decimo anno consecutivo, Vicenza si conferma capitale mondiale della Biodanza, ospitando il Forum Internazionale di Biodanza Sociale e Clinica, organizzato dal Centro Gaja (vai al sito). L’appuntamento è in programma dal 30 maggio al 1° giugno, e riunirà nella città del Palladio praticanti, operatori e appassionati provenienti da tutto il mondo.

Il titolo dell’edizione 2025 è “Danzatori per la pace”, un tema che richiama il potere trasformativo della danza come strumento di costruzione di una pace personale, base imprescindibile per una pace collettiva e duratura.

Incontri, workshop, momenti di riflessione e danze collettive animeranno per tre giorni Vicenza, nel segno dell’inclusione, della salute e del benessere relazionale. Un evento che, come ogni anno, trasforma la città in un centro pulsante di connessione umana, ascolto e condivisione attraverso il linguaggio universale del corpo in movimento.

Servizio di Elisa Santucci.