VICENZA – Palazzo Thiene: rimane valida l’offerta di locazione da parte della Banca Popolare di Sondrio

È scaduto ieri, giovedì 16 febbraio, il termine per presentare manifestazioni di interesse alla locazione della parte di Palazzo Thiene adibita ad uffici ed ex sede storica della Banca Popolare di Vicenza, ora in liquidazione coatta amministrativa.

“Rimane valida la manifestazione di interesse della Banca Popolare di Sondrio – spiegano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore al bilancio Marco Zocca – con un’offerta di locazione di 185.000 euro all’anno, una cifra che corrisponde quasi alla rata del mutuo (189.711 euro annui) permettendoci, così, di rientrare dei costi sostenuti per l’acquisizione: per i vicentini significa, in pratica, godere di un palazzo a costo zero”.

“Procederemo, ora, alla redazione della bozza di concessione degli spazi per nove anni, ripetibili per altrettanti nove – precisano Rucco e Zocca –. Per noi si tratta di un traguardo importante visto che significa riaprire contra’ Porti e ridare vita al palazzo, magari anche con qualche mostra, oltre che ad un’altra zona centrale e prestigiosa del centro storico che potrà tornare viva e frequentata. Abbiamo ricevuto, inoltre, dalla banca garanzie che l’apertura sarà imminente”.

Si tratta dei 2.934 metri quadrati destinati storicamente all’attività bancaria sui 6.572 metri quadrati complessivi del palazzo acquistato per 4.472.000 euro con atto notarile del 6 settembre del 2021.

Rimarranno separate nella gestione e non saranno interessate dall’accordo di locazione degli uffici le Gallerie che, con le loro collezioni artistiche e gli interni ricchi di apparati decorativi e affreschi, dal 15 gennaio dello scorso anno sono entrate a far parte del sistema museale civico, assegnate dall’amministrazione alla direzione dei Musei civici e Conservatoria monumenti di Vicenza.