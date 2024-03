VICENZA – Operazione interforze: foglio di via obbligatorio per pluripregiudicato, trovata auto rubata

Nel corso della serata di ieri 7 marzo è stato attuato un mirato controllo interforze in varie zone del comune di Vicenza che ha interessato l’area di Piazzale Bologna e e le attigue aree verdi di Campo Marzio, Piazzale della Stazione FS, l’intera area ricompresa tra le vie Milano, Genova, Torino, Corso SS Felice e Fortunato, via Roma e il centro storico.

Al servizio hanno partecipato la Polizia di Stato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, l’unità cinofila della Guardia di Finanza, la Polizia Locale di Vicenza nonché equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto, impiegando in tutto circa 20 uomini e donne.

Particolare attenzione è stata rivolta anche agli esercizi pubblici e alle sale scommesse.

Nel corso del Servizio di Prevenzione, in Campo Marzo, veniva rintracciato O.A., cittadino magrebino, non residente in città, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, oltraggio a Pubblico Ufficiale e sanzionato anche per guida in stato di ebbrezza. In considerazione dei gravi precedenti penali e di polizia, il Questore della provincia di Vicenza interessava la Divisione Anticrimine al fine della notifica del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza.

Nella stessa serata, una pattuglia della Squadra “Volanti”, in zona industriale, procedeva alla verifica della presenza di un’auto apparentemente abbandonata. Dalla verifica della Banca Dati delle Forze di Polizia, in effetti l’auto in questione risultava essere stata rubata in zona Fiera la scorsa domenica allorquando il proprietario, intorno alle 14.00 l’aveva parcheggiata in un’area di sosta non custodita. Il privato cittadino, al ritorno, aveva avuto l’amara sorpresa di non trovarla più e quindi ne denunciava il furto. Gli Agenti di Polizia, una volta verificata l’identità del proprietario, gli restituivano l’autovettura.

Al termine dei controlli straordinari effettuati sia nelle aree cittadine che in ambito ferroviario, venivano controllati 6 esercizi pubblici, 24 veicoli e identificate 174 persone di cui 43 con precedenti penali e/o di polizia e 64 stranieri.

Operazioni analoghe proseguiranno anche nei prossimi giorni per attuare un controllo stringente e sinergico nel capoluogo di Vicenza, con il concorso di tutte le forze di polizia.