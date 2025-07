Vicenza – Nuova registrazione in anagrafe della figlia di una coppia di donne. E’ la seconda

Oggi il sindaco Giacomo Possamai ha sottoscritto la dichiarazione della nascita della bimba di Sofia Cappellotto e Miriam La Torre. Si tratta della seconda trascrizione dopo che la Consulta ha dichiarato incostituzionale il divieto di registrare i figli di coppie di donne, sentenza a cui è seguito nei giorni scorsi il no della Corte d’Appello al ricorso del Viminale contro un atto di nascita rilasciato a due mamme dal Comune di Padova.

«Abbiamo sempre detto – ha commentato il sindaco Giacomo Possamai – che volevamo tutelare i diritti delle bambine e dei bambini figli di due mamme. L’abbiamo fatto in questi due anni, accogliendo tutte le richieste di registrazione che ci sono pervenute. Oggi, dopo i pronunciamenti della Corte Costituzionale e della Corte d’Appello di Venezia, continuiamo a farlo con una nuova serenità, perché la legittimità del nostro operato è stata sancita in maniera definitiva. Tuttavia, se da un lato siamo felici di poter garantire questo nuovo diritto, dall’altro ci rammarichiamo nel constatare che ancora una volta la magistratura abbia dovuto sostituirsi al Parlamento, imponendo un principio giuridico. Mi auguro pertanto che arrivi presto una legge che inserisca questa fattispecie in un quadro chiaro e ordinato».