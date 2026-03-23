Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori: 2 persone sottoposte a divieto di avvicinamento

Continuano le attività dei Carabinieri della Compagnia di Schio che, in stretto e costante coordinamento

della Procura della Repubblica di Vicenza, mantengono alta l’attenzione sul contrasto ai reati che rientrano nella sfera della violenza di genere e del cosiddetto “Codice Rosso”.

Nella giornata del 18 marzo scorso, i militari della Stazione Carabinieri di Schio hanno dato esecuzione a due distinte misure cautelari personali, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale Procura Berica. I militari hanno notificato a un quarantenne la

misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla

persona offesa, unitamente al divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo e all’applicazione del

braccialetto elettronico. Il provvedimento scaturisce dalle indagini che hanno permesso di ricostruire

reiterati comportamenti maltrattanti ai danni dell’ex convivente. L’escalation di violenza era culminata nel

mese di dicembre, quando la donna era stata aggredita fisicamente dall’uomo, riportando lesioni lievi

refertate con 7 giorni di prognosi. È stato avviato l’iter per l’attivazione del dispositivo di controllo

elettronico. Nella mattinata della stessa giornata, i Carabinieri di Schio hanno eseguito

un’analoga misura cautelare (divieto di avvicinamento, divieto di comunicazione e applicazione del

braccialetto elettronico) nei confronti di un 28enne del luogo. L’ipotesi di reato a suo carico è quella di

atti persecutori ai danni di una giovane donna, alla quale in passato era legato da un rapporto di amicizia.

Le indagini hanno consentito di documentare le condotte persecutorie messe in atto dall’indagato,

consistite in continui pedinamenti ed appostamenti nei pressi dell’abitazione della vittima, tali da generare nella stessa un perdurante stato d’ansia. È stato avviato l’iter per l’attivazione del dispositivo di controllo elettronico.