VICENZA – Minaccia il dipendente di un distributore per estorcergli soldi: arrestato 50enne

Domenica 28 Gennaio, i Carabinieri della Stazione di Vicenza insieme a quelli della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vicenza, a seguito di un servizio di Polizia Giudiziaria appositamente predisposto, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato per estorsione, G.R., 50enne di origine serba, gravato da precedenti specifici.

L’arrestato, che dalla fine dello scorso anno aveva preso di mira un dipendente di un distributore di Carburanti di Vicenza, aveva, nel mese di dicembre scorso, avanzato minacce, intimandogli di corrispondergli la somma di euro 500 se avesse voluto continuare a lavorare tranquillamente presso quel distributore. La vittima delle minacce si era rivolta ai Carabinieri della Stazione di Vicenza per formalizzare la denuncia dell’accaduto. Nel tempo trascorso fra il primo incontro ed il giorno dell’arresto, l’estorsore si era più volte recato presso il distributore per incrementare l’ansia e l’assoggettamento della vittima, rinnovando in ogni occasione le minacce contro di lui. Alcuni giorni fa, G.R. si era recato ancora presso il distributore per dare l’ultimatum alla sua vittima, alla quale intimava di preparare i soldi che poi sarebbe passato a prendere nei giorni successivi.

I carabinieri, effettuavano un dedicato servizio di P.G., arrestando l’estorsore in flagranza del reato, subito dopo aver ricevuto la busta contenente i 500 euro che aveva intimato di consegnargli.

Accompagnato presso la Caserma di via Muggia di Vicenza, è stato poi tradotto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto tenutasi nella mattinata odierna, a seguito della quale il Giudice ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.