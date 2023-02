VICENZA – Minaccia di morte la convivente, aggredisce i carabinieri e ne ferisce uno: arrestato 26enne, ora libero ma non può stare in città

Nel pomeriggio di ieri, 9 febbraio 2023, a Vicenza, i carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R, hanno arrestato in flagranza di reato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia, C. I., ventiseienne, moldavo residente in città, gravato da precedenti.

L’uomo, durante la mattinata, nell’abitazione dove risiede, palesando un evidente stato di alterazione psicofisica, dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, nel corso di litigio per futili motivi con la madre convivente, la minacciava ripetutamente di morte.

I militari intervenuti, nonostante i ripetuti inviti a calmarsi e a seguirli all’esterno, venivano minacciati a loro volta. Per nulla rassegnato e sempre molto agitato, l’uomo tentava di aggredire la madre, ma grazie all’intervento dei carabinieri veniva evitato il contatto tra i due. Durante le concitati fasi dell’intervento, uno dei militari operanti rimaneva lievemente ferito.

Una volta immobilizzato, il giovane è stato accompagnato in caserma e qui tratto in arresto e trattenuto in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questa mattina il Giudice per le Indagini Preliminari, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la liberazione dell’indagato e l’applicazione, nei sui confronti, della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Vicenza.