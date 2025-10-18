CRONACA
18 Ottobre 2025 - 10.59

Vicenza – Mercedes contro Mini: incidente in viale Dal Verme

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Intorno all’1.30 della notte tra venerdì e sabato, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Jacopo Dal Verme, nel comune di Vicenza, per un violento scontro tra una Mercedes e una Mini Cooper.

La squadra arrivata dalla sede centrale di Vicenza ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area dell’incidente. Nell’impatto è rimasta danneggiata anche una cabina elettrica situata a bordo strada.

Il conducente della Mini Cooper è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco si sono concluse intorno alle 3.30 del mattino.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicenza - Mercedes contro Mini: incidente in viale Dal Verme | TViWeb Vicenza - Mercedes contro Mini: incidente in viale Dal Verme | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy