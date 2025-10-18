Vicenza – Mercedes contro Mini: incidente in viale Dal Verme

Intorno all’1.30 della notte tra venerdì e sabato, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Jacopo Dal Verme, nel comune di Vicenza, per un violento scontro tra una Mercedes e una Mini Cooper.

La squadra arrivata dalla sede centrale di Vicenza ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area dell’incidente. Nell’impatto è rimasta danneggiata anche una cabina elettrica situata a bordo strada.

Il conducente della Mini Cooper è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco si sono concluse intorno alle 3.30 del mattino.