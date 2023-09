VICENZA – Mazza da baseball per rapinare una cartolibreria

Rapina con mazza da baseball stamane nella cartolibreria Gianotti, all’incrocio fra via Trissino e Borgo Casale a Vicenza. L’episodio stamane alle 6, quando due individui sono entrati nell’esercizio commerciale ed hanno cominciato a prelevare oggetti in vendita, per poi, al momento di pagare, minacciare il titolare con una mazza da baseball. Hanno anche frugato nelle tasche dell’uomo per derubarlo. Si sono poi dileguati con un bottino di circa 1600 euro. L’episodio è stato raccontato ai microfoni di Tva Vicenza dallo stesso titolare. Solo qualche giorno fa era stato rapinato ed aggredito in centro il titolare della pasticceria Sorarù.