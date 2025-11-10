Vicenza, maxi-controllo dei Carabinieri: droga, sanzioni e un arresto nell’hinterland

Il 7 novembre 2025, i Carabinieri della provincia di Vicenza hanno intensificato i controlli sul territorio con un’operazione su larga scala, volta a contrastare i reati contro il patrimonio e garantire la sicurezza della circolazione stradale. Ventidue pattuglie, per un totale di 40 militari, hanno presidiato le principali arterie viarie e i caselli autostradali, controllando obiettivi strategici in tutta la provincia.

Durante il servizio sono state identificate 137 persone e controllati 101 veicoli. Sono state elevate cinque sanzioni al Codice della Strada, segnalata all’Autorità Prefettizia una persona per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e rintracciata una persona destinataria di una notifica. Controllati anche diversi esercizi pubblici e tre persone sottoposte a obblighi specifici.

Particolarmente rilevante l’attività dei Carabinieri della Tenenza di Dueville, che hanno arrestato in flagranza un 18enne italiano residente nella provincia di Mantova, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, notato nei pressi della stazione ferroviaria di Monticello Conte Otto, ha tentato di sottrarsi al controllo ma è stato prontamente bloccato. All’interno del suo zaino sono stati trovati 460 grammi di hashish suddivisi in panetti, due coltelli e 200 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 2,39 grammi di hashish, 270 grammi di caramelle gommose al THC, due flaconi di olio di hashish da 150 ml, una torta contenente sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato e il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza di Dueville in attesa del rito direttissimo, concluso con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione tre volte a settimana.