VICENZA – Lunedì possibili disagi in Marosticana

Prenderanno il via lunedì 16 gennaio i lavori che interesseranno il semaforo tra strada Marosticana e strada comunale di Polegge. A causa di un guasto il semaforo è attualmente in lampeggio e per la riparazione è necessario operare uno scavo in strada Marosticana in corrispondenza dell’incrocio.

L’intervento sarà a cura di Amcps, che ha in gestione gli impianti semaforici, e proseguirà fino alla risoluzione del problema.

Nel corso dei lavori, dalle 9 alle 17, verrà attivato il senso unico alternato regolato da movieri lungo strada Marosticana con obbligo di svolta a destra in uscita da strada comunale di Polegge su Marosticana.

Saranno possibili code e rallentamenti. Si consiglia di evitare l’itinerario lungo la Marosticana.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde Vicenza, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.