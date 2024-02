VICENZA – La Polizia rintraccia davanti ad un bar un pluripregiudicato: arrestato 33enne

Nella serata di mercoledì, durante i servizi di controllo del territorio, una pattuglia della sezione Volanti notava un assembramento davanti al bar LAS VEGAS in via Lanza a Vicenza e per tale motivo ha deciso di procedere ad un controllo dei presenti. Tra le varie persone identificate hanno rintracciato anche U.B., 33enne cittadino nigeriano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza il 31.03.2022 per la pena residua di un anno e 7 mesi circa di reclusione oltre alla pena pecuniaria di 1.000€ per il reato di detenzione illecita e spaccio di stupefacenti in concorso.

Lo straniero, che dalla consultazione della Banca Dati delle Forze di Polizia, è risultato essere gravato da altre condanne per spaccio di sostanze stupefacenti, veniva accompagnato in Questura per procedere all’identificazione ed essere condotto presso la locale Casa Circondariale F. DEL PAPA a disposizione dell’Autorità giudiziaria.